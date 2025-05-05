Pınar Gültekin davasında bir ağır darbe daha! 'Canavarca his' olduğuna yargı ikna olmuyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2020 yılında vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tartışma yaratan kararını yineledi. Daire, sanık Cemal Metin Avcı’nın "canavarca hisle" ve "tasarlayarak" cinayet işlediğine yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı oy çokluğuyla reddetti.

Gültekin, 16 Temmuz 2020’de erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulmuş, ardından varil içinde diri diri yakılarak öldürülmüş, sonrasında ise cesedi betonla kaplanarak ormanlık alana bırakılmıştı. Sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onanmış, ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, “canavarca hisle” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarının oluşmadığına, ayrıca sanığın “haksız tahrik”ten faydalanması gerektiğine hükmederek kararı bozmuştu. Bu karar kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu karara yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yine oy çokluğuyla önceki kararında ısrar etti. 5 üyeli dairede 3 üyenin oyuyla itiraz reddedilirken, Başkan Vekili Osman Atalay ve üye Muzaffer Sayın karara muhalefet etti.

“BU BİR HUKUK GARABETİDİR”

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, karara sert tepki gösterdi. Epözdemir, “Adli tıp raporuna göre diri diri yakılarak öldürülen, üzerine beton dökülüp araziye atılan bir kadın söz konusu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘canavarca hisle’ işlenen bir cinayet olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yine 3’e 2 oyla ‘canavarca his yoktur, haksız tahrik uygulanmalıdır’ diyerek bu itirazı da reddetti” dedi.

Avukat Epözdemir, karara muhalif kalan iki üyenin kapsamlı ve hukuki temelli karşı görüş yazdığını vurgularken, “Bu karar hukuk garabetidir ve vicdanları kanatmaktadır. Diri diri yakılmış bir kadın için hâlâ ‘canavarca his yok’ deniyorsa, burada sadece hukuki değil, ahlaki ve toplumsal bir mesele vardır. Bu karar, Türk hukuk tarihine vicdansız ve adaletsiz bir örnek olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

SON KARAR YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NDA

Dosya şimdi nihai karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Gözler, Pınar Gültekin için adalet arayışında son sözü söyleyecek olan kurulda.