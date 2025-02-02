Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Verilen karar aileyi yıktı: 'Sözün bittiği yer'

02 Şubat 2025 09:20 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:20

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni varilin içinde bulunan Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Avcı'nın avukatları karara itiraf etti. Yargıtay'ın itirazı kabul ederek Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı

Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı

16 Temmuz 2020'de kaybolan Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra bulunmuştu. Kan donduran cinayette Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gültekin'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat avukatları karara itiraz etti.

HAKSIZ TAHRİK UYGULANARAK YARGILANMASI İSTENDİ

İddiaya göre, Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

"SON DERECE ÜZÜCÜ BİR KARAR"

Karara acılı aile de tepki gösterdi.

Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Buna rağmen burada canavarca his yok diyorsa, bu artık sözün bittiği yerdir. Özneden yola çıkıyorum yükleme doğru tıkanıyorum. Son derece üzücü bir karar." dedi.

"Siz bir insanı diri diri yakıyorsanız bu adli tıp raporuyla da kesinleşmişse sen buna canavarca his yok diyorsun." diyerek tepki gösteren Epözdemir, "Burada niteliksiz kasten öldürme var diyorsun. Haksız tahrik var diyorsun. Bunu anlamak çok güç." ifadelerini kaydetti.

11 YIL SONRA TAHLİYE EDİLEBİLİR

Mahkeme iddia edilen bu kararı uygularsa Pınar Gültekin'in katil zanlısının cezası düşebilir.

Epözdemir, Yargıtay'ın kararının uygulanması durumunda katilin 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverme ve denetimli serbestlikten faydalanacağını dile getirdi. Epözdemir, "Umut ediyoruz, bölge adliye mahkemesi bu karara direnir süre. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gider." dedi.