Pink Floyd'un solisti Waters'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin mesajı
Dünyaca ünlü müzik grubu müzik grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen teşekkürlü cevaba karşılık paylaşım yaptı.
Lübnan’da saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Sanat camiasından da İsrail’e peş peşe tepkiler geliyor. Pink Floyd'un solisti Roger Waters, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. Yıldönümüne özel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu paylaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen teşekküre cevap geldi.
PİNK FLOYD SOLİSTİNDEN ERDOĞAN'A MESAJ
Efsanevi müzik grubunun solisti Waters yaptığı açıklamada, “Size ve Türkiye halkına, Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz, teşekkür ederiz. Yaptığınız film mükemmel, şefkatli, güzel ve gerçek ve 2040 yılında da hatırlanacak” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Gazze ile ilgili videoyu X hesabından paylaştığı için Roger Waters'a teşekkür etmişti.
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