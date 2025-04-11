İnternetten alışveriş yaparken iki kere düşünün! Lüks içinde yaşayan dolandırıcının konuşmaları şoke etti: 'Ferrari bile aldım'

Sosyal medyada paylaşılan dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Sahte site açarak her gün binlerce vatandaşı ağına düşüren pişkin dolandırıcı, aldığı paralarla lüks bir hayat yaşadığını ballandıra ballandıra anlattı. Ferrari aldığını söyleyen dolandırıcı "En ölüsü günlük 20-30 bin TL geliyor" ifadelerini kullandı.

Birçok vatandaş sosyal medya platformlarında gördükleri butik ve işletmelerden alışveriş yapmaya başladı. Oldukça normalleşen bu durum illegal iş yapmak isteyenlerin de dikkatini çekti. Sahte site açarak Instagram'dan satış yapan dolandırıcılar son dönemlerde oldukça arttı. Ürünlerin parasını aldıktan sonra ortadan kaybolan dolandırıcılar arkalarında iz bırakmamak için İBAN kiralıyor. Dolandırıcıyla konuşmasını sosyal medyada paylaşan kullanıcı herkesi şoke etti. Oldukça lüks bir hayat yaşadığını söyleyen pişkin dolandırıcı, "Millet Instagram'da bana hayran. Kimse bilmiyor bu işten olduğunu. Paranın kaymağını illegalciler yiyor." ifadelerini kullandı.

KİRALIK İBAN

Oldukça tanınan biri olduğunu söyleyen dolandırıcı, "En ölüsü günlük 20-30 bin TL geliyor. Ferrari 458 aldım bir ay önce. Millet İnstagram'da bana hayran. Kimse bilmiyor bu işten olduğunu. Paranın kaymağını illegalciler yiyor." dedi. İBAN kiraladığını, hattın kendisinin olmadığını söyleyen şahıs, kendisine yardım eden kişilere de komisyon ödediğini anlattı.

