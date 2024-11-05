Pişkin hırsız! Genç kadın evine giren hırsızın üzerine atladı, şikayet edildi

05 Kasım 2024 19:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 19:46

Bağcılar'da bir kadın evine giren hırsızı üzerine atlayarak yakaladı. Evinden çaldıklarını geri alan kadını hırsız darbedildiği gerekçesiyle bir de şikayet etti. Olay sırasındaki boğuşma güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da Melek Yavuz isimli bir kadın evine girerek çantasını çalan iki kadını kovaladı. Apartmanın girişinde hırsızlardan birini üzerine atlayarak durdurdu. Boğuşma anları kameraya yansıdı.

PİŞKİN HIRSIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Yavuz hırsızı saçından tutarak polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli darbedildiği gerekçesiyle ev sahibi Yavuz'dan şikayetçi oldu. Olay sırasında kaçan diğer şüpheli aranıyor.

EŞİ OLAY ANINI ANLATTI

Melek Yavuz'un eşi Adil Yavuz, AA muhabirine, hırsızlar evine girdiğinde eşinin salonda uzandığını, kızının ise televizyon izlediğini söyledi. Eşinin dairenin kapısının önünde bir anda gölge gördüğünü aktaran Yavuz, "Eşim önce karşısında iki kadın görüyor. Hırsızlar koşmaya başlıyor, eşim de peşlerinden koşuyor. Hatta kadınlardan biri kapının önünden çantasını alıyor. Önce merdivende birisini yakalıyor. Orada bir boğuşuyorlar, çantayı elinden alıyor. Sonra eşim düşüyor." dedi.

HIRSIZIN 15 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yavuz, hırsızların bu sırada tekrar kaçmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eşim, merdivende yakalamak için kapının çıkışında üstüne uçuyor, orada biraz darbe alıyor. Sonra polise haber veriyorlar. Polis sağ olsun, hemen olay yerine geliyor. Hırsızı tutuyor, karakola götürüyor. Yakalanan hırsız darbedildiği iddiasıyla eşimi şikayet etmiş. Şüphelilerden biri karakolda, 'Ben misafir geldim, hamileyim.' şeklinde birtakım yalanlar söylemiş. Hırsızın zaten 15 suç kaydı varmış. Diğer hırsız ise kaçtı. Onun da bulunmasını istiyoruz. Kızım evde tek olabilirdi. Daha farklı şeyler yaşanabilirdi."

Hırsızların kapıyı kartla açtığını, ellerinde tehlikeli alet bulunmamasının şansları olduğunu vurgulayan Yavuz, eşinin cesaretle hırsızları kovaladığını sözlerine ekledi.