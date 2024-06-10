Pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi parçaladı

10 Haziran 2024 13:38 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:31

İstanbul'da ağızlıkla dolaştırılmayan bir pitbull yine dehşet saçtı. Pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı.

SOPAYLA VURDULAR YİNE DE BIRAKMADI

Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı.

KEDİYİ FECİ ŞEKİLDE PARÇALADI

Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İLK SALDIRISI DEĞİL

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı. Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı.