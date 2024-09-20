Pitbull saldırısına uğrayan adam yaşadığı dehşeti anlattı: Bir çocuk olsa ayağını koparırdı

20 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:18

İstanbul Maltepe'de tasmasız dolaşan bir pitbullun saldırısına uğrayan vatandaş yaşadığı dehşeti anlattı. Köpeğin ısırmasıyla birlikte ayağının koptuğunu zanneden Eser Alkurt, "Yürümekte güçlük çekiyorum. Ayağımda yaralar, kesikler var. Şikayetçi olacağım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen Eser Alkurt isimli vatandaş, bir pitbull​ cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull cinsi köpek, Alkurt’un bacağını kaptı.

Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, saldırıya uğrayan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan Alkurt, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Alkurt, köpeğin sahibi olan kadından şikayetçi olacağını söyledi.

ÖNCE ARKADAŞINA SONRA KENDİSİNE SALDIRDI

Pitbullun ilk önce yanındaki arkadaşına saldırdığını daha sonra da kendisine yöneldiğini anlatan Alkurt, "Arkadaşım sonra duvardan arkaya atladı, sonra benim üstüme geldi köpek ayağımdan kaptı, çok mücadele ettik ama bir türlü ayağımdan atamadım. Böyle bir talihsiz olay yaşadık, başımıza geldi" dedi.

"BİR ÇOCUK OLSA AYAĞINI KOPARIRDI"

Ayağında çok büyük kesikler olduğu ancak köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadıklarını belirten Alkurt, "Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum. Köpeğin sahibi hanımefendi köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu, geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikayetçi olmayacaktım ama bu tavırdan sonra olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hala ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var ayağım koptu diye bas bas bağırdım" diye konuştu.