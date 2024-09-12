Piyasa değeri 2 milyon TL'ye yakın! İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyla yakalandı! Avukattan 'pes' dedirten savunma!

12 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:09

Avukat A.İ, Konya’da 2021 yılında adliye otopark girişinde silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. İstanbul'a müvekkilinin yanına giden avukat A.İ ve arkadaşı Konya'ya dönüş yolunda piyasa değeri 2 milyon TL'ye yakın 25 bin sentetik uyuşturucu hap ile polise yakalandı. İfadesinde "Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum" diyen avukatın savunması 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Konya​ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yapmak istedi. Araçta yapılan aramalarda bagajda bir koli içerisinde 25 bin sentetik uyuşturucu​ hap ele geçirildi. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde araç sürücüsü A.İ.'nin Konya​ Barosuna kayıtlı avukat​ olduğu ortaya çıktı.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Gözaltına alınan avukat​ A.İ. ve arkadaşı İ.Ç savcılığa sevk edildi. A.İ. burada verdiği ifadede, "Bu dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya​ geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu​ özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya​'ya geldik. Koliyi Konya​'da kime vereceğimi bilmiyordum, kime vereceğimizi İ.Ç. biliyordu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Avukat​ A.İ.'nin yanında bulunan İ.Ç.'nin de ifadesinde, "Uyuşturucudan​ bilgim yok" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı incelemelerde ele geçirilen sentetik hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi. A.İ. ve ve arkadaşı İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat​ A.İ.'nin 7 Ekim 2021'de Konya​ Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı.