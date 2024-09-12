Piyasa değeri 2 milyon TL'ye yakın! İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyla yakalandı! Avukattan 'pes' dedirten savunma!
Avukat A.İ, Konya’da 2021 yılında adliye otopark girişinde silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. İstanbul'a müvekkilinin yanına giden avukat A.İ ve arkadaşı Konya'ya dönüş yolunda piyasa değeri 2 milyon TL'ye yakın 25 bin sentetik uyuşturucu hap ile polise yakalandı. İfadesinde "Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum" diyen avukatın savunması 'pes' dedirtti. İşte detaylar...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yapmak istedi. Araçta yapılan aramalarda bagajda bir koli içerisinde 25 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde araç sürücüsü A.İ.'nin Konya Barosuna kayıtlı avukat olduğu ortaya çıktı.
İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ
Gözaltına alınan avukat A.İ. ve arkadaşı İ.Ç savcılığa sevk edildi. A.İ. burada verdiği ifadede, "Bu dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya'ya geldik. Koliyi Konya'da kime vereceğimi bilmiyordum, kime vereceğimizi İ.Ç. biliyordu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
Avukat A.İ.'nin yanında bulunan İ.Ç.'nin de ifadesinde, "Uyuşturucudan bilgim yok" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Polisin yaptığı incelemelerde ele geçirilen sentetik hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi. A.İ. ve ve arkadaşı İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat A.İ.'nin 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı.