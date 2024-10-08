Piyasa değeri tam 10 milyon TL! Operasyonda ele geçirildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 14:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:49
Malatya, merkezli iki ilde zehir tacirlerine yönelik yeni operasyon yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Türkiye genelinde organize suçlar, kaçakçılığın yanı sıra uyuşturu operasyonları da artmaya başladı. Polis ekipleri Malatya merkezli iki ilde harekete geçti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın zanlısının cezaevinde bulunan S.M.M.G. olduğu tespit edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı