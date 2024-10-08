Piyasa değeri tam 10 milyon TL! Operasyonda ele geçirildi

08 Ekim 2024 14:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:49

Malatya, merkezli iki ilde zehir tacirlerine yönelik yeni operasyon yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Türkiye genelinde organize suçlar​, kaçakçılığın yanı sıra uyuşturu operasyonları da artmaya başladı. Polis ekipleri Malatya​ merkezli iki ilde harekete geçti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle İstanbul​'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın zanlısının cezaevinde bulunan S.M.M.G. olduğu tespit edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.