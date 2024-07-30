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Piyasa değeri tam 7,5 milyon TL! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:48
Piyasa değeri tam 7,5 milyon TL! Çanakkale&#039;de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Türkiye genelinde emniyet güçleri terör operasyonlarının yanı sıra uyuşturucu çetelerine de göz açtırmıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri tam 7,5 milyon TL! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON TL

Operasyonda, 2 şüphelinin üst ve araç aramalarında, 423,34 gram metamfetamin, 44,26 gram kokain, 61,89 gram skunk ve 246 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olarak değerlendirilen uyuşturucular için 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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