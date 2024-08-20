Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL! İstanbul'da ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu

20 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:00

İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu yapıldı. Emniyet güçleri Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye bastı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 40 MİLYON TL

3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı.Ayrıca operasyon gerçekleştirilen işyerleri mühürlenerek kapatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.