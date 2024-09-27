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Piyasaya yüz binlerce lira sahte para sürmüş! Emniyetten kaçmadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 19:38
Piyasaya yüz binlerce lira sahte para sürmüş! Emniyetten kaçmadı

Samsun’da piyasaya sahte para süren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.N.K. adlı kadın söz konusu sahte paraları bulduğunu iddia ileri sürdü.

Samsun​ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım​ ilçesinde piyasaya sahte para​ sürülmesiyle ilgili operasyon düzenledi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu H.N.K. adlı kadın ile Y.E.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 141 adet sahte 100 TL'lik banknot ile 29 adet sahte 50 ABD Doları banknot ele geçirdi.

Piyasaya yüz binlerce lira sahte para sürmüş! Emniyetten kaçmadı - 1. Resim

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.N.K. adlı kadın söz konusu sahte paraları bulduğunu iddia etti.

H.N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilan27 Eylül 2024 19:41

Bu nasıl bir savunma böyle ya, sahte para mı bulmuş? Neyse ki tutuklanmışlar

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