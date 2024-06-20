PKK çaresiz kalınca yeni eğitimlere başladı! Telsizden 'drone' talimatı

20 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:31

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 17 terörist öldürüldü

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 17 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini yakından takip ediyor. İran’ın terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat desteğinin ortaya çıkarılmasının ardından PKK elebaşlarının verdiği yeni talimatlar da deşifre oldu.

TELSİZ KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK’nın sözde üst yönetiminin haberleşmek için kullandığı telsizler dinlendi. Güvenlik güçleri, dinleme sonucu PKK elebaşlarının talimatlarını ortaya çıkarttı.

PKK üst yönetiminin haberleşmesini deşifre edip çözümleyen güvenlik güçleri, terör örgütünün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ettiğini belirledi.

YENİ TAKTİKLER GELİŞTİRİN TALİMATI

Örgüt yöneticileri, yeni yöntemler öğrenilmesi, saldırı ve savunma taktikleri geliştirilmesi için Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakından takip edilmesi konusunda örgüt mensuplarına talimat verdi.

Özellikle bu savaşın “dron saldırıları konusunda” yakından takip edilmesi istendi. FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlere, saldırıları bu doğrultuda gerçekleştirmeleri talimatı geldi.

IRAK’IN KUZEYİNDE SALDIRI PLANI

Örgüt elebaşları dron saldırıları konusunda kesin talimatlar verdiği öğrenildi. Örgüt mensuplarına kamikaze drone kullanım eğitimi verilmesi, saldırıları FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlerin planlamaları istendi.

Özellikle Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK’lı teröristlerin bu yönde çalışmalar yapması belirtildi. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın sözde havacılık biriminde faaliyet yürüten teröristlerin ABD tarafından eğitildikleri, Süleymaniye'de eğitilen teröristlerin Irak ve Suriye'deki harekat bölgelerine saldırı planladıkları ortaya çıkmıştı.