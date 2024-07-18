PKK çözülmeye devam ediyor: 3 Terörist daha teslim oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 19:44 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:45
Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu.
Güvenlik güçlerinin teröristlerle etkin mücadelesi PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinde korku ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Teröristler bir bir kaçış yollarını arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
SINIR KARAKOLUNA TESLİM OLDU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı