PKK çözülmeye devam ediyor: 3 Terörist daha teslim oldu!

18 Temmuz 2024 19:44 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:45

Bodrum’da gıda zehirlenmesi: Çok sayıda turist hastanelik oldu!

Bodrum’da gıda zehirlenmesi: Çok sayıda turist hastanelik oldu!

Güvenlik güçlerinin teröristlerle etkin mücadelesi PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinde korku ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Teröristler bir bir kaçış yollarını arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

SINIR KARAKOLUNA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.