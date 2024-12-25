PKK için tefecilik yapan 3 şahıs yakalandı

25 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:17

İstanbul'un bazı ilçelerinde terör örgütü PKK'ya destek veren şahıslara karşı operasyon başlatıldı. Tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, tefecilik yöntemi ile topladıkları parayı, PKK'nın sözde şehit ailesi dedikleri kişilere değer gönderdikleri belirlendi.

İstanbul​'un birçok ilçesinde terör örgütlerine kaynak sağlayan çetelere baskın düzenlendi. Güngören, Fatih​ ve Bağcılar'da faaliyet gösteren tekstil esnafına yüksek faizle borç verip yüklü miktarda parayı zorla geri topladıkları ileri sürülen 3 kişilik tefecilik çetesi, savcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon için düğmeye basıldı.

ÖRGÜT ELEBAŞI YAKALANDI

Söz konusu 3 ilçede çok sayıda adrese yapılan baskında, aralarında örgüt elebaşı da dahil 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 90'dan fazla polisin katılımıyla dün sabah 06.30'da başlayan operasyonun 2 saat sürdüğü kaydedildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda ise tefecilik mağduru esnafın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajandalar, yine tefecilik mağduru 4 şahsa ait tapu belgesi, bir muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, bir ateşli silah, 125 tüfek ve tabanca mermisi, 37 bin lira ve altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

SAVCI KARŞISINA ÇIKTILAR

Yakalanan tefecilik çetesi mensupları sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların, tefecilik yöntemi ile topladıkları parayı, PKK'nın sözde şehit ailesi dedikleri kişilere değer gönderdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin örgüt üyelerinin aile fert ile kurdukları Telegram grubunun üyesi oldukları kaydedildi. Zanlıların, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, silah kaçakçılığı, nitelikli tehdit, şantaj, terör örgütüne üye olma” suçlarından yargılanmaları bekleniyor.

Diğer yandan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcı karşısına çıkarıldı.