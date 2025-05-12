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 | Selahattin Demirel

PKK nasıl silah bırakacak? Fatih Atik açıkladı! İşte o adres ve MİT detayı

PKK'nın beklenen kararı bugün ilan edildi ve eli kanlı terör örgütü hem kendini feshettiğini hem de silah bıraktığını açıkladı. Peki örgütün silah bırakma süreci nasıl gerçekleşecek? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 21:39

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde bugün terör örgütü PKK fesih ve silah bırakma aşamasına geçtiğini duyurdu.

ÖCALAN'DAN ÖRGÜTE VİDEO MESAJ

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da çekilen çağrı videosunun örgüte gönderilmesi yoluyla bugünkü fesih ve silah bırakma sürecinin gerçekleştiğini belirterek silah bırakma sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.

PKK nasıl silah bırakacak? Fatih Atik açıkladı! İşte o adres ve MİT detayı

Silahların teslim sürecinin Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil kentinde olacağını belirten Atik, Türkiye'nin bu konuda Barzani'nin partisi olan KDP'den destek alacağını söyledi. Bu aşamadan sonrasıyla ilgili Atik, "PKK'nın teslim edeceği silahlar Türkiye'ye iade edilecek. O silahların üzerinde de teknik çalışmalar, balistik incelemeler yapılacak. Türkiye'de herhangi bir eylemde kullanıldı mı kullanılmadı mı onlarla ilgili teknik çalışmalardan sonra o silahların sahipleriyle ilgili daha farklı yargı süreçleri gerçekleşebilir." dedi.

"TSK VE MİT RAPORLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA..."

"İlk toplantı perşembe günü Erbil'de yapılacak." diyen Atik sözlerinin devamında "Daha çok Barzani ekibi KDP Türkiye'yle birlikte hareket edecek. Her silahla ilgili tutanak tutulacak. Ayrıca Irak merkezi yönetimi de Türkiye ile birlikte hareket edecek. Bu iş bittikten sonra MİT ve TSK'nın raporları tamamlandıktan sonra yapılacak düzenlemeler varsa o zaman yapılacak." ifadelerini kullandı.

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