Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih verdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın temmuz ayında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakacağı yönündeki iddiaya cevap verdi. Sezai Temelli, gelecek hafta konuya ilişkin gelişmelerin olabileceğini söyledi. DEM Parti'nin yeni ziyaret turuna ilişkin de konuşan Temelli, önce Beştepe'ye sonra İmralı'ya gideceklerini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 05:28
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 05:55

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MECLİS'TE KOMİSYON ÇAĞRISI

Meclis'te kurulması planlanan komisyonun çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini hatırlatan DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, "Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih verdi

PKK TEMMUZ'DA SİLAH BIRAKACAK MI?

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, bir basın yayın kuruluşunda, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan habere ilişkin, "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silah bırakma kararı sonrası sahadaki son durum! MSB kaynaklarından dikkat çeken açıklama

ÖNCE BEŞTEPE, SONRA İMRALI

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek." cevabını verdi.

ETİKETLER
#türkiye
#pkk
#terör
#meclis
#Ağrı Dağı
#dem
#dem parti
#imralı
#Sezai Temelli
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.