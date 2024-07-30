PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu
Türk askerinin operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak örgütün Irak'taki kampından kaçan bir terörist, Habur'daki sınır karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'nın kampından kaçan bir teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TESLİM OLMAK"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.