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PKK'da çözülme sürüyor: Habur'da iki terörist daha teslim oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:09
PKK&#039;da çözülme sürüyor: Habur&#039;da iki terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. MSB açıklamasında gelişmeyi "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" diyerek duyurdu.

Güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerle etkin mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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