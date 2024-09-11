PKK'da çözülme sürüyor: Habur'da iki terörist daha teslim oldu

11 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:09

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. MSB açıklamasında gelişmeyi "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" diyerek duyurdu.

Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: 6 terörist öldürüldü

Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: 6 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerle etkin mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.