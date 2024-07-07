PKK'dan 'bittik' toplantısı! TSK darbeyi vurdu, terör örgütünden itiraf geldi

07 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:31

Türkiye'nin nokta operasyonları ve amansız takibi, terör örgütü PKK'yı her geçen gün zayıflatıyor. Örgüt içindeki panik giderek artarken, örgüte yeni katılımların da olmayışı PKK'nın üst düzey kadrosunu alarma geçirdi.

PKK'da yaşanan panik, terör örgütünün kadın birliği YJA Star'ın sözde komuta konseyi toplantısında ortalığa saçıldı. Toplantıdaki itiraf niteliğindeki konuşmalar dikkat çekti.

TÜNELLER DE ÇARE OLMADI

2023 yılının değerlendirmesi ile bu yılki hain saldırı planlarının görüşüldüğü toplantıda, PKK’nın Haftanin, Gara, Metina, Avaşin, Zap ve Hakurk’ta tüneller oluşturduğu fakat istenen sonuçların alınamadığı, örgütün ağır kayıplar verdiği belirtildi. Toplantıda TSK’nın Gara’da düzenleyeceği olası operasyona karşı da hazırlıklar yapıldığı ve Türk SİHA’larına karşı daha fazla önlem alınması gerektiği konuşuldu.

PKK'YA YENİ KATILIM YOK

TSK'nın düzenlediği operasyonlarla Türkiye ve Irak'ta zor bir yıl geçirildiği anlatılan toplantıda teröristler, örgüte katılımın en alt seviyeye düştüğünü ilan etti. Türkiye içinde sözde sorumlu düzeydeki teröristlerin öldürülmesi, örgüte bağlılık duyan militan bulunamaması gibi durumlara işaret edildi. Ayrıca PKK’nın artık halkta eskisi kadar karşılığı olmadığı da kaydedildi. İşte örgüt içindeki bu tespitler, PKK’nın 'bittik itirafı' olarak nitelendirildi.

ÖRGÜTTEN KOPAN KOPANA

Örgüt içindeki cezalar sebebiyle kadrolu teröristlerin PKK ile bağının zayıfladığı, bunun örgütten kopuşa neden olduğu tartışıldı. Eleman bulmak ve mevcut kadroyu korumakta zorlanan PKK’da, Suriye başta olmak üzere tüm bölgelerde örgütten ayrılanların sayısının son dönemde arttığı söylendi. PKK sözde üst yönetiminin bu durumu endişe verici olarak nitelediği belirtilen toplantıda, buna çözüm arandığı elebaşlarına iletildi.