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PKK'lı teröristlere 'pençe'! MSB duyurdu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:15

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

"MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: Tgrthaber.com
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