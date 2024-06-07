PKK'lı teröristlere 'pençe'! MSB duyurdu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
"MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Kaynak: Tgrthaber.com