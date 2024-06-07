PKK'lı teröristlere 'pençe'! MSB duyurdu

07 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:15

Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

"MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."