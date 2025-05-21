PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Yüksel K yakalandı

Almanya'da terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Örgütün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine ettiği belirtilen Yüksel K., Bremen'de tutuklandı.

Almanya’nın Bremen kentinde, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Yüksel K. isimli bir kişi tutuklandı. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Yüksel K. hakkında 4 Nisan 2025 tarihli mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelinin, 2016 ile 2023 yılları arasında PKK’nın Almanya’daki yapılanmasında aktif görev aldığı ve Avrupa’daki propaganda faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu aktarıldı. Ayrıca örgütün sözde Avrupa yöneticileriyle bağlantı içinde olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan Yüksel K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bremen cezaevine gönderildi.