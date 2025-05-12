PKK'nın feshi sonrası gözler Öcalan'da: Şamil Tayyar'dan İmralı için dikkat çeken iddia

Terör örgütü PKK'nın artık kendini feshetme ve silah bırakma kararını almasıyla gözler İmralı'da Abdullah Öcalan'ın konumunun ne olacağına da çevrildi. Gazeteci Şamil Tayyar, sürecin ilerlemesi halinde PKK'nın kurucu ismi Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğine işaret etti.

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından kamuoyunda akıllarda yer alan soruya bir açıklama da TGRT Haber Medya Kritik programında Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, toplumsal mutabakatın güçlenmesi ve terörün tamamen sonlandığı yönünde geniş bir uzlaşı sağlanması halinde, Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının değişebileceğini söyledi.

"İMRALI'DA ÖCALAN'A EV ORTAMI"

Tayyar, "Eğer süreç olgunlaşır, silahlar susar, toplumda huzur hakim olur ve geniş çaplı bir memnuniyet oluşursa, bu durumda Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının cezaevi değil, ev ortamında sürdürülmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Ancak bunun zamanla ve sürecin seyrine bağlı olduğunun da altını çizdi.