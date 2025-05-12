PKK'nın fesih kararı sonrası gözler diğer uzantılarda! Akıllardaki soruya Efkan Ala'dan dikkat çeken cevap

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası gözler, bu sürecin örgütün tüm uzantılarını kapsayıp kapsamadığına çevrildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sürecin detaylarına ilişkin canlı yayında net mesajlar verdi. Ala'nın, “Terör terördür, nerede olursa olsun” sözleri dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayınında, terörle mücadelede gelinen noktaya ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ala, özellikle PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından sürecin kapsamı hakkında önemli mesajlar verdi.

PROVOKASYON UYARISI

Suriye, Irak ve bölgedeki diğer ülkeleri de içine alan görüşmelerin sürdüğünü belirten Ala, daha önce kurulan mekanizmaların işlemeye devam ettiğini vurguladı. “Bunlar önceden planlandı, hayata geçirildi ve şu anda aktif olarak işletiliyor. Görüşmeler belirli bir çerçevede sürüyor ve bu sürecin uzatılmaması gerektiğini her defasında ifade ettik” diyen Ala, sürecin doğası gereği provokasyonlara açık olduğunu hatırlatarak, temkinli bir iyimserlikle ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

PKK'NIN FESİH KARARI ÖRGÜTÜN UZANTILARINI KAPSIYOR MU?

Ala’ya yöneltilen, “PKK’nın kendini feshetmesi örgütün diğer uzantılarını da kapsıyor mu?” sorusuna ise net bir yanıt geldi. Örgütün sadece belli bir coğrafyadan ya da adresten söz etmediğini dile getiren Ala, “PKK ismini kullanıyor ama yalnızca Irak’tan bahsetmiyor. Bu tartışmaya açık bir konu değil; terör terördür. Hangi ülkede, ne ad altında olursa olsun bizim için fark etmez” ifadelerini kullandı.

Ala ayrıca, terör örgütünün feshedilmesinin Türkiye’nin savunma politikalarında herhangi bir zafiyet yaratmayacağını belirtti. “Bir ülkenin, sadece mevcut tehditlerle sınırlı değil, her koşulda güçlü bir savunma sistemine sahip olması gerekir. Türkiye, ordusuyla ve güvenlik güçleriyle daima teyakkuzda olacaktır” diyerek ulusal güvenlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.