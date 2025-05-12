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 | Banu İriç

PKK'nın fesih kararı sonrası gözler diğer uzantılarda! Akıllardaki soruya Efkan Ala'dan dikkat çeken cevap

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası gözler, bu sürecin örgütün tüm uzantılarını kapsayıp kapsamadığına çevrildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sürecin detaylarına ilişkin canlı yayında net mesajlar verdi. Ala'nın, “Terör terördür, nerede olursa olsun” sözleri dikkat çekti.

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PKK'nın fesih kararı sonrası gözler diğer uzantılarda! Akıllardaki soruya Efkan Ala'dan dikkat çeken cevap
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 20:40

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayınında, terörle mücadelede gelinen noktaya ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ala, özellikle PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından sürecin kapsamı hakkında önemli mesajlar verdi.

PKK'nın fesih kararı sonrası gözler diğer uzantılarda! Akıllardaki soruya Efkan Ala'dan dikkat çeken cevap

PROVOKASYON UYARISI

Suriye, Irak ve bölgedeki diğer ülkeleri de içine alan görüşmelerin sürdüğünü belirten Ala, daha önce kurulan mekanizmaların işlemeye devam ettiğini vurguladı. “Bunlar önceden planlandı, hayata geçirildi ve şu anda aktif olarak işletiliyor. Görüşmeler belirli bir çerçevede sürüyor ve bu sürecin uzatılmaması gerektiğini her defasında ifade ettik” diyen Ala, sürecin doğası gereği provokasyonlara açık olduğunu hatırlatarak, temkinli bir iyimserlikle ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

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PKK'nın fesih kararı sonrası gözler diğer uzantılarda! Akıllardaki soruya Efkan Ala'dan dikkat çeken cevap

PKK'NIN FESİH KARARI ÖRGÜTÜN UZANTILARINI KAPSIYOR MU?

Ala’ya yöneltilen, “PKK’nın kendini feshetmesi örgütün diğer uzantılarını da kapsıyor mu?” sorusuna ise net bir yanıt geldi. Örgütün sadece belli bir coğrafyadan ya da adresten söz etmediğini dile getiren Ala, “PKK ismini kullanıyor ama yalnızca Irak’tan bahsetmiyor. Bu tartışmaya açık bir konu değil; terör terördür. Hangi ülkede, ne ad altında olursa olsun bizim için fark etmez” ifadelerini kullandı.

Ala ayrıca, terör örgütünün feshedilmesinin Türkiye’nin savunma politikalarında herhangi bir zafiyet yaratmayacağını belirtti. “Bir ülkenin, sadece mevcut tehditlerle sınırlı değil, her koşulda güçlü bir savunma sistemine sahip olması gerekir. Türkiye, ordusuyla ve güvenlik güçleriyle daima teyakkuzda olacaktır” diyerek ulusal güvenlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Sıkça Sorulan Sorular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLATILDI?
MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Daha sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mektubu, DEM Parti milletvekilleri tarafından İstanbul'da okunmuştu. Mektupta Öcalan, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshe çağrısı yapmıştı.
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