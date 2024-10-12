PKK'nın inleri bir bir yok ediliyor! Mehmetçik'in kamerasından görüntülendi

12 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:42

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. PKK'lılara ait mağaradan özel görüntüler de paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye​ ve Irak​'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Hain teröristlerin inlerine kadar giren kahraman Türk askeri, PKK​'lılara nefes aldırmıyor. Kaçacak delik bile bulamayan terör örgütü üyeleri, adeta kapana sıkışmış durumda.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü üyelerinin inlerine kadar girilen görüntüleri paylaştı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE TELEVİZYON DA VAR

Görüntülerde örgüt mensuplarının yaşam alanları gözler önüne serildi.

Mağarada çamaşır makinesinden televizyona, muhtelif yaşam malzemelerinden özel odalara kadar her şey mevcut.

MSB'den yapılan mağara görüntülerinin olduğu paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.