PKK'nın kongreyi toplamasına MHP'den ilk açıklama: Kan ve kin devri kapanmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nin kongresini topladığını açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını açıklaması sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Adan, 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu.

"EN DERİN YARAMIZ SARILDI"



Adan, PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladığını açıklamasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz devlet bahçeli bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; türk milleti kazanmıştır. bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. liderimiz var olsun."

https://twitter.com/celal_adan/status/1920818877975449805