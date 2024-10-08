PKK’nın siyasal alan yapılanmasına darbe: 5 gözaltı
İstanbul’da PKK’nın siyasal alan yapılanmasına darbe indirildi. İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve çeşitli uzantılarına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.
Örgütün faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal yapılanması olan KCK/TDÖ içinde İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren ve geçmişte PKK/KCK-PYD/YPG silahlı örgütünde ve örgütün gençlik yapılanması DGH'de yer alan bazı şüpheliler tespit edildi.
Tespit edilen bu şahıslara yönelik dün İstanbul’un 4 ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve sorgulanmak üzere TEM Şube’ye götürüldüler. Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.