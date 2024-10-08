PKK’nın siyasal alan yapılanmasına darbe: 5 gözaltı

08 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:41

İstanbul’da PKK’nın siyasal alan yapılanmasına darbe indirildi. İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve çeşitli uzantılarına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Örgütün faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal yapılanması olan KCK/TDÖ içinde İstanbul Tuzla​'da faaliyet gösteren ve geçmişte PKK/KCK-PYD/YPG silahlı örgütünde ve örgütün gençlik yapılanması DGH'de yer alan bazı şüpheliler tespit edildi.

Tespit edilen bu şahıslara yönelik dün İstanbul’un 4 ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve sorgulanmak üzere TEM Şube’ye götürüldüler. Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.