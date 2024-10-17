PKK/PYD’ye bağlı bir şebeke çökertildi! Bombalı saldırıların failleriydi

17 Ekim 2024 13:00 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:09

Zeytin Dalı Harekat alanı içinde eli kanlı terör örgütleri PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi. Afrin'de düzenlenen bombalı motosiklet saldırısının faili olan Hasan el Ali ve 10 örgüt üyesi yakalandı.

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Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri polis, Afrin​'de terör örgütü PKK/YPG​'li bir şebekeyi çökertti. Şubat ayında Afrin'de bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırının faili olan Hasan el Ali​ ve Ali ile ilişkili 10 örgüt üyesinin kimlikleri, askeri polisin kamera kayıtlarını tek tek incelediği 4 ay süren çalışmaların ardından tespit edildi.

Hasan el Ali'nin kendi çocuğunu terör eylemleri için kullandığı, bomba yüklü motosikleti de Afrin'deki benzin istasyonuna çocuğuna bıraktırdığı tespit edildi.

2 YILDA 10 EYLEM

Emniyet güçleri tarafından yakalanan örgüt üyeleri, verdikleri ifadelerinde 2022-2024 arasında Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 10 eylem planladıklarını ve düzenlediklerini itiraf etti.

Şebekenin daha sonraki eylemlerinde kullanmayı planladığı 5 adet kullanıma hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin yanı sıra 3 standart ve 11 güçlendirilmiş el bombası ele geçirildi.