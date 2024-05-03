PKK'ya ağır darbe: 32 terörist etkisiz hale getirildi

03 May 2024 12:20 - Güncelleme : 03 May 2024 12:38

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya son dönemin en ağır darbelerinden birini indirdi. Teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CESUR, AZİMLİ VE MUKTEDİR"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."