PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

26 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:08

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına nefes aldırmıyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMÜYOR"

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."

MİT, KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LIYI AVLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i etkisiz hale getirdi.

PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı olmayan Dinçer, birçok eylemde de bizzat yer aldı. PKK'lı Dinçer Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE!

Öte yandan dün de PKK'ya büyük bir darbe vurulmuş; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 olmak üzere toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.