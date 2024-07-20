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PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:08

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hal getirildiğini açıkladı.

Terörü kaynağında yok etmekte kararlı olan Mehmetçik, terörle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DURMADAN, YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"

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Kaynak: Tgrthaber.com
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