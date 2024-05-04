PKK'ya büyük darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

04 May 2024 11:37 - Güncelleme : 04 May 2024 12:13

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Acı haber: Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Acı haber: Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖR İNLERİ YERLE BİR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

2 GÜNDE 39 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Dün de Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 32 terörist öldürülmüştü. Böylece son 2 günde düzenlenen terör operasyonlarında toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.