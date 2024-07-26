PKK'ya büyük darbe! 15 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:05
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadelesine hız kesmeden devam eden Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ!
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: Tgrthaber.com