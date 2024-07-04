Son dakika | MSB'den Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Provokasyonlara izin vermeyiz

04 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:24

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve çıkan olaylara ilişkin de açıklama geldi. Yaşanan olayın yakından takip edildiğini belirten bakanlık kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki eylemlere izin vermeyeceklerini vurguladı.

SON BİR HAFTADA 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi. Yıl başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 327'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün akşam Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekat ile PKK'nın mağara, sığınak, depo olarak kullandığı 37 hedef imha edildi. Operasyonda büyük oranda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı vurgulandı.

SINIRDAN KUŞ UÇMUYOR

Öte yandan güvenlik güçleri sınır bölgelerinde de göz açtırmıyor. Son bir hafta içinde 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 kişi yakalandı. Yıl başından bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 bin 29 kişi yakalandı.

Ayrıca son bir hafta içinde sınırdan geçmeye çalışan bin 216 şüpheli engellendi. Bu yıl içerisindeki engellenen kişi sayısı 63 bin 433'e yükseldi.

SURİYE'DE YAŞANAN PROVOKATİF OLAYLAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur.”

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

“Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir.”

TSK'YA 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALINACAK

Bakanlık kaynakları, TSK’ya 25 bin Uzman Erbaş temini ile ilgili sorulara da “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 03-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115 bin 883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Muayene İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri ve Sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır” cevabını verdi.