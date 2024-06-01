Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

01 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:03

Türk askeri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖRLE MÜCADELE DAĞ BAYIR DEMEDEN DEVAM EDİYOR"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."