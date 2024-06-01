Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:03
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TERÖRLE MÜCADELE DAĞ BAYIR DEMEDEN DEVAM EDİYOR"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: Tgrthaber.com