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PKK'ya darbe üstüne darbe! Irak ve Suriye'de 6 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:56

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"

Kaynak: tgrthaber.com
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