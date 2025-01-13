PKK'ya darbe üstüne darbe! Irak ve Suriye'de 6 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:56
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"
Kaynak: tgrthaber.com