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PKK'ya kuryelik yapan şahıs Adıyaman’da yakalandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Eylül 2024 18:11 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 18:11

Terör örgütü PKK'ya kuryelik yapan şahıs Adıyaman’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi…

Adıyaman​'da, terör örgütü PKK​'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

PKK'ya kuryelik yapan şahıs Adıyaman’da yakalandı! - 1. Resim

JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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