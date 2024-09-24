PKK'ya kuryelik yapan şahıs Adıyaman’da yakalandı!
Terör örgütü PKK'ya kuryelik yapan şahıs Adıyaman’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi…
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.
JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI
Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.