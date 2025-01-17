PKK'ya peş peşe operasyon! İstanbul merkezli 4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

17 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:14

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli 4 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'ya büyük bir darbe daha indirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerini açığa çıkarmaya yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Örgütün ideolojik yapılanması doğrultusunda internet üzerinden yayın yapan bir medya kanalı içinde yer aldığı tespit edilen ve Esenyurt’ta bir düğün salonunda örgüt lehine slogan atarak propaganda yaptığı belirlenen bazı kişiler ile geçmişte örgüt saflarında bulunan PKK mensuplarını yakalamak için operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da 5 ilçede ve Diyarbakır, Van ile Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 19 mermi, yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere TEM Şube’ye götürülürken, şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.