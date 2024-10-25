PKK'yı 'fil yürüyüşü' sarstı! TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınırken örgütte yeni çözülme başladı

25 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist Abdullah Öcalan'a çağrısı Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken hain bir saldırı gerçekleşti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ta PKK'ya ait hedefler yerle bir edildi. İstanbul ve Ankara'da terör örgütü operasyonlarında birçok kişi gözaltına alındı. Türkiye, 'fil yürüyüşü' videosu paylaşarak 'savaşa hazırız' mesajı verirken, PKK'da yeni çözülmelerin başladığı görüldü. Mehmetçiğin operasyonları sonrası Habur'da teröristler teslim oldu. İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK​ lideri terörist Abdullah Öcalan’a TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda çağrı yapması siyasi arenayı hareketlendirdi. Bahçeli parti grup toplantısında Öcalan'a seslenerek, 'Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin' demişti. Bahçeli’nin Ankara kulislerini şaşırtan açıklamaları sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı bildirdi.

BRICS ZİRVESİ SIRASINDA TUSAŞ​ SALDIRISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını açıkladı. Saldırının Rusya'daki BRICS Zirvesi ile zamanlaması dikkat çekti. Örgütün bu saldırıyı yapması karanlık ellerin eylemleri tekrarlamak ve süreci baltalamak istemesine de yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

PKK'YA AİT 32 HEDEF İMHA EDİLDİ

Saldırının savunma sanayinin kalbini hedef alması Milli Savunma Bakanlığını harekete geçirdi. TUSAŞ saldırısı sonrası şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için Irak ve Suriye’de terör hedefleri tek tek vuruldu. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. PKK/YPG'ye ait 32 hedef imha edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde PKK terör örgütüne karşı operasyonlar düzenleniyor. İstanbul'da sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı, Ankara’da ise 33 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'NIN ÜST DÜZEY İSİMLERİNE ÇİZİK

Türk askeri ve MİT, PKK’dan intikam alırken üst düzey isimleri de tespit ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK'lı Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin’in öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye’nin 2 gün içerisinde peş peşe operasyonları örgütte yeni bir çözülme süreci başlattı.

ÖRGÜT DAĞILMA SÜRECİNE GİRDİ, 3 PKK'LI TESLİM OLDU

PKK’nın ağır darbe alması örgüt içinde dağılmaları başlattı. Mehmetçiğin kararlı operasyonları örgüt elemanları arasında büyük bir paniğe yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlar sonrası ''Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Siyasi arenada boy gösteren sözde Kürdistan İşçi Partisi, PKK'nın TUSAŞ saldırısını tam üstlenmediğini ve terörist Abdullah Öcalan'ın sözlerini esas alacaklarını belirtti. Mehmetçiğin operasyonları sonrası köşeye sıkışan örgüt Rojava üzerinden yeni bir algı oluşturmaya başladı.

MİT'TEN YENİ AÇIKLAMA

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024’de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNİNE GİRİLECEK

Hain terör örgütü PKK, örgüt üyelerinin daha fazla teslim olması ihtimaliyle çıkışı olmayan sürece girdi. PKK, "Bu eylemin gerekçe yapılarak başta Rojava olmak üzere Şengal ve Medya Savunma Alanlarının hedeflenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi. Askeri stratejistler caydırı operasyonların Suriye, Irak gibi bölgelerde yeni çözülmeleri başlatacağı, örgütün envanterini de dağıtacağına ilişkin yorumlar yapıyor.

SAVAŞA HAZIRIZ!

Ayrıca bölgede İran ile gerilim yaşayan İsrail'in PKK'ya desteği açık. Suriye ve Irak'ta PKK'ya yapılan operasyonlar sonrası İsrail'den yetkili isimlerden sosyal medyada peş peşe açıklamalar geldi. İsrail, Türkiye'nin operasyonları karşısında BM'nin sessiz kaldığını savundu. Türkiye ise dünyaya ''savaşa hazırız'' mesajı verdi. MSB'nin paylaştığı videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.