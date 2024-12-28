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PKK/YPG'li teröristlerden Münbiç’te bombalı saldırı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Aralık 2024 00:14 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 00:16
PKK/YPG&#039;li teröristlerden Münbiç’te bombalı saldırı!

Suriye Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

Suriye​'nin kuzeyindeki Halep​ iline bağlı Münbiç​ ilçesinde PKK/YPG​'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. 

“PKK’LI TERÖRİSTLER YAPTI”

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

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SMO GÜÇLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

TÜNELLERİ KULLANIYORLAR

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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