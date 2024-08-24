PÖH'ten baş döndüren tatbikat! Film sahnelerini aratmadı

24 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:16

JÖH ve PÖH'lerde katılıyor: Ağrı ve Iğdır'da PKK'ya büyük operasyon

JÖH ve PÖH'lerde katılıyor: Ağrı ve Iğdır'da PKK'ya büyük operasyon

Son dakika: JÖH ve PÖH'ler de katılıyor: Eren Kış-5 Bağgöze operasyonu başlatıldı

Son dakika: JÖH ve PÖH'ler de katılıyor: Eren Kış-5 Bağgöze operasyonu başlatıldı

Türk güvenlik güçlerinin göz bebeği Özel Harekat polisleri her daim göreve hazır.

Polislerimiz bu formlarını ise eğitim ve tatbikatlara borçlu.

Bu kapsamda Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

REHİNELER KURTARILDI

Vatandaşların can güvenliği için birçok farklı bölgede görev yapan Özel Harekat polisleri zorlu eğitim ve tatbikattan geçiyor. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta havadan çekilen görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Senaryo gereği otobüs etrafında önlem alan ekipler, otobüse girerek rehineleri kurtardı.

ART ARDA ATIŞ VE KULEDEN İNİŞ

Özel harekat polisleri ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek farklı konumdaki hedeflere tabanca ile atış yaptı. Özel Harekatçılar dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile yere indiler.

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, bölücü terör örgütleri ile etkin mücadele etmek ve Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumak ilkesiyle görevini yürüten Özel Harekat Polisleri, 7/24 esasına göre hizmet ediyor.