Polatlı'da genç kızı darbedip köpeğini tekmelemişti! Valilik açıklama yaptı

03 Şubat 2025 13:52 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:55

Ankara Valiliği, Polatlı ilçesinde 16 yaşındaki genç kızı darbederek zorla arıcına bindirmeye çalışan, kızın köpeğini de tekmeleyen şahsın adliyeye sevk edildiğini duyurdu. Genç kızın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde genç bir kızı zorla arabasına bindirmeye çalışan şahıs, kıza ait köpeği de defalarca tekmelemişti. Dehşet anının cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüleri infiale neden olurken, olaya ilişkin Ankara Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada yakalanan olay anında her iki şahsın da alkollü olduğu belirtilirken saldırganın adliye sevk edildiği belirtildi. Genç kızın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Valililik'ten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 02.02.2025 günü saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."