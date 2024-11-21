Polis alımı başvuruları başladı! 12 bin personel alınacak

21 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:47

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı, erişime açıldı. 2025 yılında alımı yapılacak 12 bin polis alımı için ön başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ön başvurularını yapabilecek. İşte detaylarççç

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2023 veya 2024 KPSS​ puanıyla toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor. Ayrıca, başvuranların 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan POMEM​ Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlaması bekleniyor.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Kadın ve erkek aday kontenjanı şöyle:

Lisans mezunları: 8 bin 160 erkek, bin 440 kadın

Önlisans mezunları: 2 bin 40 erkek, 360 kadın

12 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

32. dönem POMEM ön başvuruları Polis Akademisi başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.