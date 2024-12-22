Polis aracına arkadan çarptılar! Yetmedi, ailece polise saldırdılar

22 Aralık 2024 06:53 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 06:57

İstanbul'un Çekmeköy'de kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarpan olay yerine gelen şahıs akrabalarıyla birlikte polise saldırdı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde dün gece saatlerinde hararetli anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs bir otomobilinin kontrolünü kaybederek polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası çıkan tartışma şahsın ailesinin de olay yerine gelmesiyle büyük bir kavgaya dönüştü.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA ARBEDE

Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen Düzce plakalı bir otomobil, kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarptı. Kazanın ardınd sürücü otomobilden inerek polislerle tartışmaya başladı. Polis ekipleri şahsa müdahale ederken araçtaki diğer şahıs, sürücünün yakınlarına olay yerine çağırdı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Sürücünün ailesinin olay yerine gelmesiyle tansiyon yükseldi ve polise saldırı başladı. Bunu üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi ve polise mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı. 4 polis memuru yararlanırken olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.