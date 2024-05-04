Polis baskın düzenledi, gizli odaya kurdukları sistem ortaya çıktı

04 May 2024 15:20 - Güncelleme : 04 May 2024 15:22

Karaman’da 2 zanlının iş yerine kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurduğu ve ticaret yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, duvarda bulunan aynanın yanındaki ip çekilince bir kapının açıldığı fark edildi. Odada, kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği görüldü. Ekipler S.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.