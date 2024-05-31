Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandılar

31 May 2024 11:03 - Güncelleme : 31 May 2024 11:04

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması, şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda durumundan şüphelenilerek durdurdukları C.Ü. ile eşi Ö.Ü'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Sorgulamada, C.Ü'nün "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, karısının ise aynı suçtan arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, C.Ü. tutuklandı.