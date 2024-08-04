Polis ekipleri görür görmez anladı! Telefon uygulaması, uyuşturucu zulasının kilidini açtı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:43
İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri durdurdukları araçta yaptıkları inceleme sonucunda telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. Araçta aynı zamanda satışa hazır uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimine takılan araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi. Araçta yapılan aramada, telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını da ortaya çıktı.
SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU BULUNDU
E.B. isimli sürücünün üst aramasında 7.4 gram kokain ele geçirilirken, araçta da şeffaf poşetlerde satışa hazır halde 32,2 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan zanlı E.B., işlemlerinin ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı