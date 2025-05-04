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 | Suat Vilgen

Polis kovalamacasında sürpriz son! Şüpheli ile birlikte bataklığa düştüler

Kimlik kontrolü sırasında kaçan şüpheli peşinden koşan polislerle birlikte bataklığa düştü. Diğer polisler önce sürücüyü, ardından da mesai arkadaşlarını bataklıktan çıkardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 06:32

Bartın’da yaşanan olay, hem polisler hem de kaçmaya çalışan sürücü için akıl almaz bir kovalamacaya dönüştü. İnkumu’ndan Bartın istikametine doğru ilerlerken zikzak çizdiği ihbar edilen 51 BE 222 plakalı araç, Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarına terk edilmiş halde bulundu. Aracın başında polisle karşılaşan A.T. isimli sürücü, alkollü olduğunu ve araçta sızıp kaldığını söyledi. Polis ekipleri A.T.’nin ehliyetini sorduğunda, şahıs önce ehliyetinin aracında olduğunu, ardından bir mekânda unuttuğunu iddia etti. Ancak sistemden yapılan sorgulamada, aday sürücü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Polis kovalamacasında sürpriz son! Şüpheli ile birlikte bataklığa düştüler
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FOTOĞRAF KONTROLÜNDE PANİKLEDİ

Polislerin, sistemde görünen kimlik bilgileriyle şahsın yüzünü karşılaştırmak istemesi üzerine A.T. paniğe kapıldı. Fotoğrafla kimlik doğrulaması yapılacağını öğrenen şüpheli, bir anda koşarak kaçmaya başladı. Kaldırım boyunca kısa bir süre kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca yönünü değiştirerek karanlık araziye doğru yöneldi. Ancak yoğun çamur ve bataklıkla kaplı bölgeye giren A.T., farkında olmadan bataklığa saplandı. Onu takip eden iki polis memuru da aynı alana girince, peş peşe bataklığa düştüler. Çamura saplanan ekipler, yardım çağırarak diğer meslektaşlarının müdahalesini bekledi.

Polis kovalamacasında sürpriz son! Şüpheli ile birlikte bataklığa düştüler
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MESLEKTAŞLARI KURTARDI

Bataklığa saplanan A.T., çırpınarak kaçmaya çalışırken, kanalda bulunan polislerin ve kaldırımdaki diğer ekiplerin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. Ardından çamura bulanan iki polis memuru da ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Ancak kurtarılmasına rağmen hala direnen A.T., kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde şahsın 150 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yol kenarında park halinde bulunan aracın ise bir lastiğinin patlak olduğu belirlendi.

Polis kovalamacasında sürpriz son! Şüpheli ile birlikte bataklığa düştüler

Tehlike arz eden araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken, olayda üniformaları çamura bulanan polislerin, ekip otosunun arkasında üzerlerini temizlemeye çalıştığı görüldü. A.T. ise önce sağlık kontrolüne, ardından da işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER
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