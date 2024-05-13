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Polis memuru cinnet geçirdi: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 10:56 - Güncelleme : 13 May 2024 10:59
Polis memuru cinnet geçirdi: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara'da komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Eşi ile tartışması şiddetlenen polis memuru cinnet geçirerek silahına sarıldı.

Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı.Polis memuru cinnet geçirdi: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti - 1. Resim

CİNNET GEÇİRİP AİLESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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