Polis memuru emniyete ait mühimmatı satışa çıkardı! El bombası, kurşun, çelik yelek...

01 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:03

Adana'da polis memurunun emniyete ait mühimmatları sattığı ortaya çıktı. İçlerinde avukatlarında bulunduğu çete diğer polislerin dikkati sayesinde çökertildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu polisin sattığı malzemeler emniyete getirildi.

Emniyete ait mühimmatları satışa çıkaran polis memurunun yaptıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Borsada büyük miktarda para kaybeden depo görevlisi polis memurunun korumakla yükümlü olduğu el bombaları, kurşunlar ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı satışlar diğer mesai arkadaşları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

ARKADAŞLARI ORTAYA ÇIKARDI

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat​ sattığını ortaya çıkardı. Depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Sonra korumakla görevli olduğu el bombaları, kurşunlar ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin kurşun, 250’ye yakın el bombası​ ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı.

ÇETENİN İÇİNDE AVUKATLAR DA VAR

Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.

POLİSLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce kurşun ile 12 balistik yelek ele geçirildi.

SATILAM MÜHİMMATLARIN BÜYÜK KISMI BULUNDU

Adana İl Emniyet Müdürünün titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde, suç ağına dahil olan kişiler yakalandı ve çalınan mühimmatların büyük bir kısmı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

150 EL BOMBASI, 60 TABANCA, FİŞEK...

Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150’ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile harddisk ele geçirildiği öğrenildi.